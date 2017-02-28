Владимир Путин приедет в Челябинск осенью на форум — СМИ

Владимир Путин приедет в Челябинск осенью на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает ТАСС.

XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов двух стран губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал ключевым событием 2017 года.

«Как ожидается, Путин и Назарбаев встретятся на саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Бишкеке ориентировочно в апреле-мае, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в июне, на саммите СНГ в Москве в октябре и на 14-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске в один из осенних месяцев», — пишет информационное агентство.

Напомним, в декабре 2016 года Владимир Путин во время визита в Челябинск побывал на ЧТПЗ и в Миассе, где принял участие в закрытом совещании на ГРЦ им. Макеева.