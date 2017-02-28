Владимир Путин приедет в Челябинск осенью на форум — СМИ
Глава государства встретится в Челябинске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Глава государства встретится в Челябинске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Владимир Путин приедет в Челябинск осенью на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает ТАСС.
XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов двух стран губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал ключевым событием 2017 года.
«Как ожидается, Путин и Назарбаев встретятся на саммите Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в Бишкеке ориентировочно в
Напомним, в декабре 2016 года Владимир Путин во время визита в Челябинск побывал на ЧТПЗ и в Миассе, где принял участие в закрытом совещании на ГРЦ им. Макеева.