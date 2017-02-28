В Красноярск приехал представитель президента

Как сообщили в пресс-службе полпреда, он приехал в город вчера, 27 февраля, и уже успел посетить завод «Красмаш»: «Сергей Меняйло обсудил с руководством предприятия ход выполнения государственного оборонного заказа, а также перспективы освоения новых производств в рамках конверсионной программы».

Сегодня полпред посетит Центр ядерной медицины ФМБА России, а также спортивные и инфраструктурные объекты, строящиеся к Универсиаде 2019 года. Кроме этого, Сергей Меняйло примет участие в совещании по вопросам повышения эффективности лесного комплекса Российской Федерации.

Отметим, что в ближайшие дни в Красноярске ждут и визита самого президента Владимира Путина. Ранее сообщалось, что он может посетить город в первых числах марта. Целью визита главы государства называется проверка подготовки Красноярска к Универсиаде-2019 и инспекция строящихся объектов всемирных студенческих игр. Некоторые жители уже видят на городских улицах признаки подготовки ко встрече Путина.