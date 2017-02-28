Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
Сергей Лазарев впервые показал сына
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"Черепно-мозговая травма": Караченцов госпитализирован после ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Высказывание Савченко о Путине вызвало резонанс в Киеве – СМИ
"Никогда не скрывала, кто мой отец": дочь Лаврова
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
06:18 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск приехал представитель президента

В Красноярске с рабочим визитом находится полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, он приехал в город вчера, 27 февраля, и уже успел посетить завод «Красмаш»: «Сергей Меняйло обсудил с руководством предприятия ход выполнения государственного оборонного заказа, а также перспективы освоения новых производств в рамках конверсионной программы».

Сегодня полпред посетит Центр ядерной медицины ФМБА России, а также спортивные и инфраструктурные объекты, строящиеся к Универсиаде 2019 года. Кроме этого, Сергей Меняйло примет участие в совещании по вопросам повышения эффективности лесного комплекса Российской Федерации.

Отметим, что в ближайшие дни в Красноярске ждут и визита самого президента Владимира Путина. Ранее сообщалось, что он может посетить город в первых числах марта. Целью визита главы государства называется проверка подготовки Красноярска к Универсиаде-2019 и инспекция строящихся объектов всемирных студенческих игр. Некоторые жители уже видят на городских улицах признаки подготовки ко встрече Путина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярск приехал представитель президента
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
Определились первые полуфиналисты западной конференции КХЛ
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Трамп прокомментировал конфуз на вручении премии «Оскар»
В «Газпроме» назвали экспортные цены на газ в Евросоюз
Историк усомнился в высоком уровне образования в СССР
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь