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06:34 (мск), источник: РИА Новости

В США предложили назвать улицу напротив посольства России в честь Немцова

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сенатор Марко Рубио внес законопроект о переименовании улицы напротив посольства РФ в Вашингтоне в честь убитого российского политика Бориса Немцова, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте республиканца.

Источник: РИА Новости

«Два года назад Борис Немцов был убит в Москве на мосту недалеко от Кремля, и никто не был призван к ответу», — говорится в заявлении Рубио. Таким образом, сенатор предлагает назвать улицу «Борис Немцов Плаза» в честь «Немцова и всех русских, борющихся за свои демократические права».

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Это не первый случай, когда американские власти предлагают назвать объекты в своей столице в честь советских и российских деятелей. Так, в 1984 году комитет по ассигнованиям конгресса США одобрил переименование части территории Вашингтона, где располагалось посольство СССР, в «Сахаров Плаза» в честь академика Андрея Сахарова, который в 1980 году был отправлен в ссылку за свою правозащитную деятельность.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

В воскресенье в Москве прошла акция памяти Немцова. По данным МВД, в шествии приняли участие около 5 тысяч человек.

По делу о его убийстве на скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в декабре заявил, что следит за всеми громкими, резонансными делами, в том числе за расследованием убийства Немцова. Он также отметил, что поддерживает «все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, в выявлении всех причастных и виновных».

Комментарии
8
Эдуард Иванов
А те сто метров Садового кольца напротив посольства США назвать в честь Джефферсона Дэвиса, предводителя южан.
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алексей берсенев
ограниченный мини-политишка
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Ольга Лысенко
И проводить на этой улице протестные акции Пуси Райт(перевод известен)... Бальзам для души (за неимением тела)....
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