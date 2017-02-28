Назначен начальник штаба краевой полиции

Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий назначил начальника штаба краевой полиции. Должность руководителя занял 49-летний Константин Пастухов.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, Константин Пастухов родился в 1967 году в Красноярске. После службы в армии он поступил на службу в милицию. В 1993 году закончил Нижегородскую академию МВД России.

«За годы службы работал на различных должностях в штабе, УУР, ИЦ, УОДУУМиПДН ГУ МВД по Красноярскому краю. С 2011 года занимал должность заместителя начальника отдела анализа, планирования и контроля штаба ГУ МВД России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что за время службы в органах внутренних дел Пастухов неоднократно поощрялся ведомственными наградами.