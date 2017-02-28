Назначен начальник штаба краевой полиции
На должность назначили Константина Пастухова.
На должность назначили Константина Пастухова.
Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий назначил начальника штаба краевой полиции. Должность руководителя занял 49-летний Константин Пастухов.
Как рассказали в
«За годы службы работал на различных должностях в штабе, УУР, ИЦ, УОДУУМиПДН ГУ МВД по Красноярскому краю. С 2011 года занимал должность заместителя начальника отдела анализа, планирования и контроля штаба ГУ МВД России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что за время службы в органах внутренних дел Пастухов неоднократно поощрялся ведомственными наградами.