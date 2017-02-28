Кличко нашел виновных в обрушении Шулявского путепровода

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Конструкции Шулявского путепровода в Шевченковском районе Киева были сильно повреждены в результате нескольких крупных пожаров на рынке секонд-хенда, который располагался под ним, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В понедельник вечером в Шевченковском районе Киева произошло частичное обрушение Шулявского путепровода, через который проходит важная автомагистраль.

Градоначальник также отметил негативное влияние на мост МАФов.

«Когда начинается застройка метро МАФами, будем ждать до того момента, пока “жареный петух” не клюнет… Год назад здесь горели МАФы, конструкция была повреждена», — сказал Кличко.

«Он (путепровод — Ред) устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — добавил мэр.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что в КГГА уже есть предложения по ремонту путепровода, однако на данный момент «прорабатываются варианты» на тот случай, если он будет полностью закрыт.