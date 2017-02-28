Губернатор Назаров просит Путина помиловать омского застройщика, которого подкупил конкурент
Гендиректора НПО «Атлант» Оськина могут выпустить из колонии общего режима, а затем снять с него судимость.
Гендиректора НПО «Атлант» Оськина могут выпустить из колонии общего режима, а затем снять с него судимость.
Губернатор Омской области Виктор Назаров представил к помилованию Дмитрия Оськина, который отбывает уголовное наказание за коммерческий подкуп. Прошение о помиловании направлено президенту РФ Владимиру Путину, за которым в подобных случаях остаётся последнее слово.
Как уточняет аппарат губернатора и правительства, предпринимателя могут освободить из колонии и снять с него судимость.
Генерального директор омского ООО «НПО “Атлант”» в 2015 году приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима за коммерческий подкуп. В 2013 году