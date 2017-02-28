Губернатор Назаров просит Путина помиловать омского застройщика, которого подкупил конкурент

Губернатор Омской области Виктор Назаров представил к помилованию Дмитрия Оськина, который отбывает уголовное наказание за коммерческий подкуп. Прошение о помиловании направлено президенту РФ Владимиру Путину, за которым в подобных случаях остаётся последнее слово.

Как уточняет аппарат губернатора и правительства, предпринимателя могут освободить из колонии и снять с него судимость.