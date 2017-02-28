Серик Сапиев стал депутатом Мажилиса
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.
Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала олимпийского чемпиона Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня, 28 февраля, Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена Партии «Нұр Отан» Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Решение ЦИК РК принято в соответствии со статьями 46, 97−1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» на основании постановления Бюро Политического совета Партии «Нұр Отан».
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.