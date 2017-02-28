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07:28 (мск), источник: Tengrinews

Серик Сапиев стал депутатом Мажилиса

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

Источник: Tengrinews

Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала олимпийского чемпиона Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня, 28 февраля, Центральная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации члена Партии «Нұр Отан» Сапиева Серика Жумангалиевича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Решение ЦИК РК принято в соответствии со статьями 46, 97−1 и 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» на основании постановления Бюро Политического совета Партии «Нұр Отан».

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Серику Сапиеву удостоверение и нагрудный знак депутата Мажилиса Парламента РК.

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