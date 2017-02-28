В Аларском районе депутат лишился полномочий из-за отказа рассказать о доходах

Дума Аларского района приняла решение о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов, который категорически отказался представить сведения о своих доходах. Как сообщает 28 февраля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, районная прокуратура проверила, соблюдают ли депутаты обязанности по представлению сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Было установлено, что два депутата думы района не представили сведения о доходах, содержащиеся в справках за 2015 год. После выявления нарушений один из депутатов в полном объёме представил указанные сведения, второй отказался.

Прокуратура района потребовала у председателя думы повторно рассмотреть представление с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий не представившего депутата в связи с утратой доверия (неисполнение требований ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ «О противодействии коррупции»).