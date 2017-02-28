В Аларском районе депутат лишился полномочий из-за отказа рассказать о доходах
В Аларском районе по требованию прокуратуры Аларского района досрочно прекращены полномочия депутата.
В Аларском районе по требованию прокуратуры Аларского района досрочно прекращены полномочия депутата.
Дума Аларского района приняла решение о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов, который категорически отказался представить сведения о своих доходах. Как сообщает 28 февраля 2017 года
Прокуратура района потребовала у председателя думы повторно рассмотреть представление с постановкой вопроса о досрочном прекращении полномочий не представившего депутата в связи с утратой доверия (неисполнение требований ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ «О противодействии коррупции»).