Пермский край и Архангельская область заключили соглашение о сотрудничестве

В целях эффективной реализации соглашения разработан план совместных действий. Наиболее масштабные и содержательные пункты данного плана затрагивают сферы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, инвестиционной политики, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, культуры и образования.

Отметим, Пермский край и Архангельская область взаимодействуют в рамках реализации комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края и Архангельской области (инвестиционного проекта «Белкомур»), важнейшего инвестпроекта для субъектов Российской Федерации Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.