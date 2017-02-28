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08:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермский край и Архангельская область заключили соглашение о сотрудничестве

ПЕРМЬ, 28 февраля, РИА ФедералПресс. Глава Прикамья Максим Решетников и губернатор Архангельской области Игорь Орлов на площадке Российского инвестфорума подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов.

В целях эффективной реализации соглашения разработан план совместных действий. Наиболее масштабные и содержательные пункты данного плана затрагивают сферы торгово-экономического и промышленного сотрудничества, инвестиционной политики, агропромышленного комплекса, строительства и транспорта, культуры и образования.

Отметим, Пермский край и Архангельская область взаимодействуют в рамках реализации комплексной программы промышленного и инфраструктурного развития Республики Коми, Пермского края и Архангельской области (инвестиционного проекта «Белкомур»), важнейшего инвестпроекта для субъектов Российской Федерации Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

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