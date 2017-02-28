СБ ООН осудил КНДР за обход санкций ООН

Украина в феврале председательствует в Совбезе.

Он заявил журналистам после окончания заседания, что СБ подчеркнул «важность полного выполнения» Северной Кореей соответствующих резолюций Совета безопасности.

На заседании было отмечено, что Пхеньян «использует все более изощренные пути» обхода торговых и финансовых ограничений, предусмотренных санкциями. В частности, подставная северокорейская компания в Малайзии Glocom занимается продажей произведенных в КНДР компонентов вооружений Эритрее с помощью китайских поставщиков и офиса в Сингапуре.

Glocom, как отмечают наблюдатели, находится под управлением разведывательных структур Северной Кореи.

На заседании также указывалось, что внесенные в санкционный список ООН северокорейские компании и банки продолжают действовать через агентов, которые хорошо подготовлены в плане денежных транзакций, переброски через границы людей и товаров.