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08:21 (мск), источник: Интерфакс

СБ ООН осудил КНДР за обход санкций ООН

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Совет безопасности ООН на закрытом заседании решительно осудил действия КНДР, предпринимаемые в обход наложенных на нее санкций, сообщил постпред Украины при всемирной организации Владимир Ельченко.

Источник: Reuters

Украина в феврале председательствует в Совбезе.

Он заявил журналистам после окончания заседания, что СБ подчеркнул «важность полного выполнения» Северной Кореей соответствующих резолюций Совета безопасности.

На заседании было отмечено, что Пхеньян «использует все более изощренные пути» обхода торговых и финансовых ограничений, предусмотренных санкциями. В частности, подставная северокорейская компания в Малайзии Glocom занимается продажей произведенных в КНДР компонентов вооружений Эритрее с помощью китайских поставщиков и офиса в Сингапуре.

Glocom, как отмечают наблюдатели, находится под управлением разведывательных структур Северной Кореи.

На заседании также указывалось, что внесенные в санкционный список ООН северокорейские компании и банки продолжают действовать через агентов, которые хорошо подготовлены в плане денежных транзакций, переброски через границы людей и товаров.

Комментарии
3
Северный Мишка
Амеры к каждой бочке затычка.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
а окраина за собой бы посмотрела
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
как может страна ,так и выживает .а то амеры не дремлют
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