Экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского задержали по делу «лыжни ИрГАУ»

Бывшего депутата Думы Иркутска Олега Геевского задержали в рамках расследования уголовного дела, связанного с выделением земель под ДНТ на участке аграрного вуза. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкцию вынесут в среду, 1 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам адвоката Дмитрия Криса, несмотря на то что Олег Геевский продемонстрировал полную готовность сотрудничества со следствием, он был задержан и помещен в СИЗО.

— 22 февраля непосредственно после прилета Олег Геевский был сопровожден сотрудниками ОБЭП ГУВД России по Иркутской области в отдел управления, где моему подзащитному была вручена повестка о вызове его на допрос 27 февраля в 11.00 в СУ СК РФ по Иркутской области. В этот же день он добровольно выдал свой заграничный паспорт органам предварительного следствия. 27 февраля Олег Геевский явился для дачи показаний в Следственный комитет и был допрошен по обстоятельствам уголовного дела. Допрос в качестве подозреваемого длился до 18.00, затем мой подзащитный был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания, — сообщил Дмитрий Крис.

Напомним, обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского, сын которого являлся одним из собственников нескольких участков в ДНТ «Мысовое».

После обысков в администрации Иркутского района задержали тогдашнего мэра Игоря Наумова. По версии следствия, действия главы муниципалитета нанесли материальный ущерб Российской Федерации в 15 млн рублей. Тогда же в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Также напомним, что в 2013 году администрацией Иркутского района было подписано постановление о предоставлении земельного участка под дачное некоммерческое товарищество «Мысовое». Части данного ДНТ располагаются на лыжной трассе, по которой, в частности, традиционно проходит «Лыжня России».

Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.