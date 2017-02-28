Штаб Навального в Перми возглавит Максим Жилин

Напомним, оппозиционный политик, планирующий участвовать в президентских выборах 2018-го, Алексей Навальный заявил о своих планах открыть свой предвыборный штаб в Перми ещё в начале года. Всего планируется открытие 77 штабов в 65 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и др.) Суммарно в них будут работать более 200 человек.

Политологи считают, что, несмотря на призрачные шансы Навального на победу в президентских выборах, в Пермском крае он может набрать большее количество голосов, нежели в других регионах страны.

Максим Жилин в 2013 году (тогда ещё председатель реготделения партии «Народный альянс») уже возглавлял партию сторонников Навального, целью которой было поддержать проект «РосПил» (мониторинг госзакупок на предмет законности расходования бюджетных средств) на местном уровне, а также участвовать в участковых избирательных комиссиях, чтобы обеспечивать честные и открытые выборы.