Аксенов считает, что Крым пока не может конкурировать с курортами Турции

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что полуостров не готов конкурировать с курортами Турции. Это связано с тем, что в Крыму менее развита инфраструктура и недостаточно хорошо обучен персонал, передает ТАСС.

«Крым еще не готов, — сказал Аксенов. — Пока не будет развитой инфраструктуры, пока не будет обученного персонала, ориентированного на клиента, до тех пор мы на турецкий уровень не выйдем».

Уточним, что Аксенов также считает, что турпоток в Республику в 2017 году возрастет в сравнении с 2016 годом.

«В прошлом году у нас отдохнуло 5,6 млн отдыхающих. В этом году все равно ждем рост. У нас рост (пассажиропотока) каждый год и на Керченской паромной переправе, и в аэропорту Симферополя, динамика позитивная», — подчеркнул Глава Крыма.

Однако стоит отметить, что в РК нет точной методики подсчета, гостей полуострова считают, как заявил Аксенов, на пальцах.