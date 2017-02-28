Газпром назвал цену на газ в Европе, а Дворкович — сумму долга Беларуси
Газпром является ключевым игроком европейского рынка, в холдинге ожидают, что позиция компании останется стабильной в течение ближайших лет.
Газпром является ключевым игроком европейского рынка, в холдинге ожидают, что позиция компании останется стабильной в течение ближайших лет.
МИНСК, 28 фев — Sputnik. Экспортная цена на газ в Европейский Союз в 2017 году может составить 180−190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.
«Диапазон цен (экспортных цен на газ в Европе — Sputnik) в 2017 году будет составлять 180−190 долларов за тысячу кубометров», — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора Газпрома в Сингапуре. В 2016 году средняя цена экспорта газа Газпрома в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, отметил Медведев.
Европа — приоритетный рынок
При этом, по его словам, Европа была и остается приоритетным рынком для экспорта российского газа. В 2016 году доля газа Газпрома на рынке Европы выросла до 34% с 31% в 2015 году.
«Наша позиция останется стабильной в течение ближайших месяцев», — сказал Медведев.
В 2016 году «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. Если погодные условия будут сопоставимы с минувшей зимой, то можно ожидать превышения исторического рекорда, и мы сможем превысить объем в 180 миллиардов кубометров.
Общий рынок ЕАЭС
Российская сторона продолжает работать и в направлении формирования общего рынка газа со странами ЕАЭС, об этом заявил
«В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно», — сказал Дворкович.
С точки зрения РФ, движение к общему рынку может начаться в 2018 году.
«Белорусские коллеги хотят более быстрого движения, чем мы считаем разумным. Но, в любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности», — подчеркнул
Белорусский долг
Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил Дворкович.
«С нашей точки зрения белорусские компании должны Газпрому и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларом. Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены, — сказал он.
По словам
«У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение», — констатировал он.
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