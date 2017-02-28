Газпром назвал цену на газ в Европе, а Дворкович — сумму долга Беларуси

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Экспортная цена на газ в Европейский Союз в 2017 году может составить 180−190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Диапазон цен (экспортных цен на газ в Европе — Sputnik) в 2017 году будет составлять 180−190 долларов за тысячу кубометров», — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора Газпрома в Сингапуре. В 2016 году средняя цена экспорта газа Газпрома в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, отметил Медведев.

Европа — приоритетный рынок

При этом, по его словам, Европа была и остается приоритетным рынком для экспорта российского газа. В 2016 году доля газа Газпрома на рынке Европы выросла до 34% с 31% в 2015 году.

«Наша позиция останется стабильной в течение ближайших месяцев», — сказал Медведев.

В 2016 году «Газпром» увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом. Если погодные условия будут сопоставимы с минувшей зимой, то можно ожидать превышения исторического рекорда, и мы сможем превысить объем в 180 миллиардов кубометров.