Акиматы и МОН смогут получить доступ к данным школьников

МОН РК и акиматы получат доступ к данным школьников. Об этом заявил на заседании правительства министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы объединяем наши информационные системы. Все они рабочие, все 73 системы будут поставлять информацию в 4 платформы, которые будут обмениваться информацией между собой, а также с другими госорганами. Что это даст? Для МОН это даст полную автоматизацию. То есть мы будем видеть каждую домашнюю работу, каждую оценку каждого ребенка, каждый поурочный план учителя. Это будет видеть МОН, акимат, областной отдел образования и родители», — заявил Сагадиев, отметив, что данное предложение обсуждалось с министерствами внутренних дел, здравоохранения и юстиции.