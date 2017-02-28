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08:44 (мск), источник: Tengrinews

Акиматы и МОН смогут получить доступ к данным школьников

Сагадиев: «Мы будем видеть каждую домашнюю работу, каждую оценку каждого ребенка».

Источник: Tengrinews

МОН РК и акиматы получат доступ к данным школьников. Об этом заявил на заседании правительства министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы объединяем наши информационные системы. Все они рабочие, все 73 системы будут поставлять информацию в 4 платформы, которые будут обмениваться информацией между собой, а также с другими госорганами. Что это даст? Для МОН это даст полную автоматизацию. То есть мы будем видеть каждую домашнюю работу, каждую оценку каждого ребенка, каждый поурочный план учителя. Это будет видеть МОН, акимат, областной отдел образования и родители», — заявил Сагадиев, отметив, что данное предложение обсуждалось с министерствами внутренних дел, здравоохранения и юстиции.

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«Мы не возражаем, надо просто отработать нормы закона о доступе к личным данным, но там есть варианты, как все сделать правильно», — сказал министр юстиции Марат Бекетаев.

«Мы отрабатываем, не возражаем. Нам нужна это взаимная информация для медицинского страхования», — отметил в свою очередь министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Сагадиев также отметил, что такому же контролю подвергнется внутренняя бухгалтерия школ.

«Мы должны видеть каждую проводку каждой школы. Ее должен видеть акимат, попечительский совет школы. Дополнительно будет легче планировать контингент детей, дефицит ученических мест, карту строительства школ. Все это будет выходить из единой информационной системы», — добавил министр.

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