На форуме в Сочи Назаров налаживал контакты с крупнейшим холдингом Казахстана «Байтерек»

С 27 по 28 февраля, в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, в котором принимает участие и омский губернатор Виктор Назаров. Накануне глава региона провел переговоры с председателем правления казахстанской группы компаний «Байтерек» Ерболатом Досаевым.

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» — одна из крупнейших инвестиционных компаний Казахстана. Основная доля участия в ней принадлежит государству.

Во время переговоров Назаров и Досаев обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества, развития взаимного экспортного потенциала, а также вопросы приграничной торговли.

Кроме того, Ерболат Досаев и Виктор Назаров договорились о повторной встрече для детализации предложений о сотрудничестве. Это может произойти уже через две недели в рамках торгово-экономической миссии омского региона во главе с Виктором Назаровым в Павлодарскую область, которая должна состояться 15—17 марта .

Председатель правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев намекнул Назарову, что необходим перевод двустороннего сотрудничества с микроуровня на макроуровень. Казахстанская группа компаний заинтересована в реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов с Омской области. Нашему региону в ответ предстоит подготовить пакет предложений по совместным проектам, привлекательным для казахстанских инвесторов.