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09:05 (мск), источник: СуперОмск

На форуме в Сочи Назаров налаживал контакты с крупнейшим холдингом Казахстана «Байтерек»

Стороны обсудили перспективы взаимного инвестиционного сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

С 27 по 28 февраля, в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, в котором принимает участие и омский губернатор Виктор Назаров. Накануне глава региона провел переговоры с председателем правления казахстанской группы компаний «Байтерек» Ерболатом Досаевым.

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» — одна из крупнейших инвестиционных компаний Казахстана. Основная доля участия в ней принадлежит государству.

Во время переговоров Назаров и Досаев обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества, развития взаимного экспортного потенциала, а также вопросы приграничной торговли.

Кроме того, Ерболат Досаев и Виктор Назаров договорились о повторной встрече для детализации предложений о сотрудничестве. Это может произойти уже через две недели в рамках торгово-экономической миссии омского региона во главе с Виктором Назаровым в Павлодарскую область, которая должна состояться 15—17 марта.

Председатель правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев намекнул Назарову, что необходим перевод двустороннего сотрудничества с микроуровня на макроуровень. Казахстанская группа компаний заинтересована в реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов с Омской области. Нашему региону в ответ предстоит подготовить пакет предложений по совместным проектам, привлекательным для казахстанских инвесторов.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, к перспективным направлениям развития приграничной торговли Омской области с Казахстаном относится расширение поставок машиностроительной продукции, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере семеноводства, совместных исследований по сортоиспытанию семян и созданию новых сортов зерновых, масличных культур, а также создание совместных агропромышленных предприятий.

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