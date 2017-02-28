На форуме в Сочи Назаров налаживал контакты с крупнейшим холдингом Казахстана «Байтерек»
Стороны обсудили перспективы взаимного инвестиционного сотрудничества.
Стороны обсудили перспективы взаимного инвестиционного сотрудничества.
С 27 по 28 февраля, в Сочи проходит Российский инвестиционный форум, в котором принимает участие и омский губернатор Виктор Назаров. Накануне глава региона провел переговоры с председателем правления казахстанской группы компаний «Байтерек» Ерболатом Досаевым.
Национальный управляющий холдинг «Байтерек» — одна из крупнейших инвестиционных компаний Казахстана. Основная доля участия в ней принадлежит государству.
Во время переговоров Назаров и Досаев обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества, развития взаимного экспортного потенциала, а также вопросы приграничной торговли.
Кроме того, Ерболат Досаев и Виктор Назаров договорились о повторной встрече для детализации предложений о сотрудничестве. Это может произойти уже через две недели в рамках
Председатель правления Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев намекнул Назарову, что необходим перевод двустороннего сотрудничества с микроуровня на макроуровень. Казахстанская группа компаний заинтересована в реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов с Омской области. Нашему региону в ответ предстоит подготовить пакет предложений по совместным проектам, привлекательным для казахстанских инвесторов.
Как отмечают в