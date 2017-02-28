Руководитель Росреестра Башкирии уходит на повышение

Сейчас он на два месяца уже прикомандирован к управлению в Ленинградской области.

Хотя Игорь Шеляков уходит на аналогичную должность, что и в нашей республике, однако данный перевод в службе считают явным повышением.

— Игорю Михайловичу удалось вывести башкирское управление на новый уровень, работа налажена, тому есть объективные показатели. Поэтому и было принято решение о его переводе в Ленинградскую область, он справится, — рассказал собеседник в Росреестре.

О том, кто возглавит башкирское управление на постоянной основе пока ничего неизвестно. В пресс-службе управления сообщили, что исполняющим обязанности станет заместитель руководителя Петр Клец.

— Игорь Михайлович фактически поменял лицо Росреестра в Уфе. Служба повернулась лицом к людям, исчезли очереди, взятки. Это большой профессионал. Надеюсь его задел в республике не пропадет даром, — прокомментировала перевод зампредседателя общественного совета при Росреестре по РБ Камила Фазлыева.

Справка.

Петр Клец родился 15 марта 1977 года в Ростовской области.

В 1999 году окончил Донской юридический институт, в 2009 — Российскую академию правосудия.

С 2001 по 2005 годы — работает в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Ростовской области, Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Ростовской области, государственный регистратор прав Ростовской области.

С 2005 по 2007 годы — адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов.

С 2007 — помощник руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по РБ.

С 2008 по 2012 годы — заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по РБ.

С 2012 по 2014 годы — заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области.

С 2014 года — заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации I класса.