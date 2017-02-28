Рустам Минниханов прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме

Как сообщает пресс-служба главы республики, ключевая тема форума в этом году — «Новые проекты для роста». Двухдневная деловая программа форума, который проходит 27 и 28 февраля, включает 27 мероприятий, в том числе и пленарное заседание с участием Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Структура деловой программы форума состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». В рамках первого из них предполагается рассмотреть новые подходы к стимулированию региональной политики и дать оценку результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития России, функционирования территорий опережающего социально-экономического развития, инвестиционному климату в регионах.

В рамках деловой программы Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня во второй половине дня проведет совещание с главами регионов «Доходы регионов, обеспеченность и их налоговая база». В работе совещания примет участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ожидается также, что на площадке РТ будет подписан ряд соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве между Татарстаном и такими регионами, как Иркутская и Тамбовская области, Карачаево-Черкесская Республика.

На площадке форума в присутствии Президента Татарстана и вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец должна состояться церемония посвящения в послы мирового чемпионата WorldSkills Kazan-2019.

В составе делегации, сопровождающей Рустама Минниханова, входят министр здравоохранения РТ Адель Вафин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и другие.