Рустам Минниханов прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме
(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня принимает участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».
(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня принимает участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».
Как сообщает
Структура деловой программы форума состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». В рамках первого из них предполагается рассмотреть новые подходы к стимулированию региональной политики и дать оценку результатам применения проектного подхода к реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития России, функционирования территорий опережающего
В рамках деловой программы
Ожидается также, что на площадке РТ будет подписан ряд соглашений о
На площадке форума в присутствии Президента Татарстана и
В составе делегации, сопровождающей Рустама Минниханова, входят министр здравоохранения РТ Адель Вафин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров и другие.