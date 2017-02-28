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08:54 (мск), источник: РИА Новости

Китай успешно испытал новый разведывательный беспилотник «Илун-2»

ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости, Иван Булатов. КНР провела успешное испытание разведывательного многоцелевого беспилотника нового поколения «Илун-2» («Птерозавр», «Летающий ящер»), сообщает сайт china.com.

Сообщается, что высота беспилотного летательного аппарата составляет 4,1 метра, длина — 11 метров, размах крыльев — 20,5 метров.

Максимальная высота, на которую способен подняться «Илун-2», составляет 9 километров, а максимальная скорость достигает 370 километров в час. Максимальная взлетная масса — 4,2 тонны. Беспилотник способен находиться в воздухе 20 часов.

Ранее сообщалось, что Китай планирует в 2017 году провести тестовый полет в околоземном космическом пространстве беспилотника на солнечной энергии и с размахом крыльев более 40 метров.

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