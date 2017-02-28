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09:30 (мск), источник: РИА Крым

Новый вице-премьер Крыма Зимин во вторник приступает к работе

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Во вторник Борис Зимин начинает работать в должности крымского вице-премьера. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства Республики.

Кандидатура Зимина на должность вице-премьера была согласована Госсоветом Крыма на сессии 22 февраля. В РК он будет курировать топливно-энергетический комплекс и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Назначить Зимина Бориса Алексеевича на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров РК с 28 февраля 2017 года на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.

Зимин родился 29 августа 1973 года в Москве, окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана по специальности «Материаловедение в машиностроении», Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С октября 2005 года работал заместителем гендиректора по сбыту ЗАО «Нортгаз», с декабря 2008-го занимал пост генерального директора ЗАО «Нортгаз».

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