Губернатор Самарской области встретился с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ
Были обсуждены вопросы, связанные с
Были обсуждены вопросы, связанные с
27 февраля в Москве Губернатор Самарской Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. Были обсуждены вопросы, связанные с
Рассмотрен ход подготовки Самарской области к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, строительство стадиона и всей необходимой инфраструктуры.
Также на встрече обсуждалось, как продвигается работа по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления в области, которая является одним из пилотных регионов в этом вопросе.
Обсуждены вопросы, связанные с развитием образования и его инфраструктуры в регионе. В прошедшем году Самарская область получила больше всех средств в стране как участник федеральной программы по строительству новых школ.
Рассмотрена тема участия вузов области в программах развития высшего образования, сообщает