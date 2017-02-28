Губернатор Самарской области встретился с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ

27 февраля в Москве Губернатор Самарской Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. Были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

Рассмотрен ход подготовки Самарской области к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, строительство стадиона и всей необходимой инфраструктуры.

Также на встрече обсуждалось, как продвигается работа по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления в области, которая является одним из пилотных регионов в этом вопросе.

Обсуждены вопросы, связанные с развитием образования и его инфраструктуры в регионе. В прошедшем году Самарская область получила больше всех средств в стране как участник федеральной программы по строительству новых школ.