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09:10 (мск), источник: НИА Самара

Губернатор Самарской области встретился с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ

Были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

27 февраля в Москве Губернатор Самарской Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко. Были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

Рассмотрен ход подготовки Самарской области к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, строительство стадиона и всей необходимой инфраструктуры.

Также на встрече обсуждалось, как продвигается работа по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления в области, которая является одним из пилотных регионов в этом вопросе.

Обсуждены вопросы, связанные с развитием образования и его инфраструктуры в регионе. В прошедшем году Самарская область получила больше всех средств в стране как участник федеральной программы по строительству новых школ.

Рассмотрена тема участия вузов области в программах развития высшего образования, сообщает пресс-служба облправительства. Также на встрече рассмотрена реализация федерального плана мероприятий по подготовке к 50-летию выпуска первого автомобиля в Тольятти.

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