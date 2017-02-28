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09:49 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев о госзакупках: Будут сопротивляться, жестко надо пресекать

В своем Послании народу Казахстана Назарбаев назвал совершенствование сферы закупок одним из ключевых вопросов.

Источник: Tengrinews

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев высказался о внедрении новой схемы госзакупок, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Главой государства была справедливо подвергнута критике система госзакупок. За короткое время эта система была разработана, сейчас в пилотном проекте будем вводить. Понятно, Аблай Исабекович (Мырзахметов) правильно говорит, болезненно для строителей, привыкли по другой схеме работать. Теперь будем менять схему», — заявил Сагинтаев.

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Он обратился к министру финансов Бахыту Султанову.

«Самая главная задача, Бахыт Турлыханович (Султанов), чтобы этот пилотный режим сработал. Я полагаю, что будут сопротивляться. Будут специально делать, чтобы пилот не получился, чтобы вернуться к старой схеме. Жестко надо будет пресекать, и у себя внутри в комитете все задействованные люди должны четко выполнять поручения. Сами держите на контроле. Должны до конца года довести и, возможно, со следующего года полностью перейти на такой механизм казначейского сопровождения при госзакупках», — добавил премьер-министр.

В своем Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал совершенствование сферы закупок одним из ключевых вопросов.

«Поручаю Правительству внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы. В квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользования также нужно кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок», — отметил Глава государства.

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