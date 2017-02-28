СМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
По данным южнокорейской газеты,
По данным южнокорейской газеты,
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Россия не стала выполнять просьбу властей Южной Кореи о задержании четырех подозреваемых в убийстве в малайзийском аэропорту Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает газета JoongAng Ilbo.
По данным издания, полиция Малайзии установила, что четверо граждан Северной Кореи (Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль), которых подозревают в причастности к убийству, сразу же покинули страну.
В связи с этим власти попросили Москву сообщить о местонахождении подозреваемых и задержать их для проверки личности, чтобы предотвратить отъезд возможных преступников в КНДР. Однако это ходатайство было отклонено
Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы