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09:32 (мск), источник: Интерфакс

СМИ рассказали об отказе Москвы задержать возможных убийц Ким Чен Нама

По данным южнокорейской газеты, из-за недостаточности улик подозреваемые смогли улететь через Москву и Владивосток.

Источник: AP 2017

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Россия не стала выполнять просьбу властей Южной Кореи о задержании четырех подозреваемых в убийстве в малайзийском аэропорту Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает газета JoongAng Ilbo.

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По данным издания, полиция Малайзии установила, что четверо граждан Северной Кореи (Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль), которых подозревают в причастности к убийству, сразу же покинули страну.

Они, как было установлено, воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток

В связи с этим власти попросили Москву сообщить о местонахождении подозреваемых и задержать их для проверки личности, чтобы предотвратить отъезд возможных преступников в КНДР. Однако это ходатайство было отклонено из-за недостаточности улик на начальной стадии расследования. По словам дипломатического источника газеты, Россия позволила предполагаемым убийцам покинуть страну.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. Как было установлено, причиной отравления стало вещество нервнопаралитического действия VX, являющееся компонентом химического оружия.

Комментарии
4
Александр Романский
Кремль ведет двойную игру, наверняка не хочет потерять влияние на лидеров КНДР.
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вася полянский
пендосики напрочь ослабли башками!
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А Б
Позиция РФ в данной ситуации выглядит весьма неприглядно и неприлично. С одной стороны РФ формально поддерживает санкции в отношении КНДР, на словах заявляя о недопустимости противодействия решениям ООН, а с другой явно потворствует неадекватному и непредсказуемому лидеру КНДР. Позиция неприличная, ярко отражающая подход с точки зрения двойных стандартов.
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