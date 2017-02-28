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09:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Дегтярска отложен из-за судебных разбирательств

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Дегтярска отложен на неопределенный срок. Причиной стали судебные разбирательства. Вопрос об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск был внесен в повестку заседания городской думы, которое состоялось 27 февраля.

Как сообщила Накануне.RU председатель гордумы Ольга Хисамова, однако решение не было принято.

«Дело в том, что участник первого конкурса обратился в суд. Суд принял решение наложить обеспечительные меры в виде ограничения на проведение нового конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Пока оно действует, конкурс не может быть проведен», — пояснила Ольга Хисамова.

Она уточнила, что ближайшее судебное заседание по этому вопросу состоится 2 марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на должность главы городского округа Дегтярск среди прочих претендовали действующий глава города Игорь Бусахин и его заместитель Сергей Логиновских. Конкурс был приостановлен, поскольку Логиновских обратился в суд: чиновник не был удовлетворен тем, как сформирован состав конкурсной комиссии. Позднее конкурс был признан несостоявшимся.

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