Конкурс по отбору кандидатов на должность главы Дегтярска отложен из-за судебных разбирательств

Как сообщила Накануне.RU председатель гордумы Ольга Хисамова, однако решение не было принято.

«Дело в том, что участник первого конкурса обратился в суд. Суд принял решение наложить обеспечительные меры в виде ограничения на проведение нового конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Пока оно действует, конкурс не может быть проведен», — пояснила Ольга Хисамова.

Она уточнила, что ближайшее судебное заседание по этому вопросу состоится 2 марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на должность главы городского округа Дегтярск среди прочих претендовали действующий глава города Игорь Бусахин и его заместитель Сергей Логиновских. Конкурс был приостановлен, поскольку Логиновских обратился в суд: чиновник не был удовлетворен тем, как сформирован состав конкурсной комиссии. Позднее конкурс был признан несостоявшимся.