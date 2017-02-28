Стала известна цель визита высокопоставленных чиновников в Красноярск
Кроме Сергея Меняйло и Виталия Мутко в Красноярске с рабочим визитом находится помощник президента и секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.
Кроме Сергея Меняйло и Виталия Мутко в Красноярске с рабочим визитом находится помощник президента и секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.
В краевом правительстве рассказали о программе визита крупных федеральных чиновников.
Сегодня все трое посетят ряд спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады-2019: ледовую арену на ул. Партизана Железняка, спорткомплексы «Академия биатлона» и «Платинум Арена», кластеры «Сопка» и «Радуга», Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, фанпарк «Бобровый лог», больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, комплексы студенческих общежитий,
В этот же день под председательством Игоря Левитина в Красноярске пройдет совещание с участием представителей федеральных и региональных органов власти и
Добавим, что в ближайшие дни в городе ждут визита президента РФ Владимира Путина.