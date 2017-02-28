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11:07 (мск), источник: Newslab.ru

Стала известна цель визита высокопоставленных чиновников в Красноярск

Кроме Сергея Меняйло и Виталия Мутко в Красноярске с рабочим визитом находится помощник президента и секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин.

Источник: РИА "Новости"

В краевом правительстве рассказали о программе визита крупных федеральных чиновников.

Сегодня все трое посетят ряд спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады-2019: ледовую арену на ул. Партизана Железняка, спорткомплексы «Академия биатлона» и «Платинум Арена», кластеры «Сопка» и «Радуга», Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, фанпарк «Бобровый лог», больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, комплексы студенческих общежитий, конгресс-холл СФУ и другие объекты.

В этот же день под председательством Игоря Левитина в Красноярске пройдет совещание с участием представителей федеральных и региональных органов власти и бизнес-структур, посвященное исполнению поручений президента РФ о повышении эффективности лесного комплекса.

Добавим, что в ближайшие дни в городе ждут визита президента РФ Владимира Путина.

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