Дубровский: Экологическая емкость Челябинска исчерпана

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на сессии «Зеленая» экономика как вектор развития, прошедшей в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума. В работе сессии приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министры.

«Экологическая емкость Челябинска исчерпана, невозможно ни увеличивать объемы производства продукции, ни создавать новые производства», — подчеркнул, выступая на заседании, глава региона, ссылаясь на результаты сводного расчета выбросов.

Как рассказал агентству пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, в своем выступлении Борис Дубровский заявил о недопустимости интерпретации поручений Президента РФ Владимира Путина, данных по итогам Госсовета по экологии.

Борис Дубровский отметил, что региональное правительство намерено настойчиво добиваться исполнения поручений главы государства «ровно так, как они сформулированы, без никому ненужных интерпретаций».

По словам Дубровского, проблему качества воздуха можно решить, внедрив систему сводных расчетов загрязнений и системы квотирования предприятий. «Мы предложили совершенно конкретную систему и считаем ее внедрение единственно верным направлением развития», — заявил Борис Дубровский, отметив, что действующая природоохранная практика перестала приносить свои плоды.

В рамках внедрения системы будет подготовлен сводный расчёт загрязнения атмосферного воздуха, рассчитаны квоты для каждого предприятия, определены согласованные с региональной властью мероприятия по их достижению.

Борис Дубровский подчеркнул, что при внедрении системы необходимо предусмотреть санкции за нарушения. По мнению губернатора, введение квот неизбежно подтолкнет компании к вложениям в поиск новых технологических решений, будет стимулировать НИОКР и прикладную науку. «Необходимо также продумать формы и механизмы господдержки такой деятельности, в том числе через налоговые преференции», — считает глава региона.

Как отметил Дмитрий Медведев, переход на наилучшие доступные технологии в отечественной промышленности произойдет с 2019 года, чтобы дать возможность бизнесу подготовиться к внедрению наилучших доступных технологий. Как отметил Сергей Иванов, с 2020 года штрафы за выбросы сверх нормативов в России увеличатся в четыре раза.