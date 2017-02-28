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10:01 (мск), источник: NewsKo

Краевая администрация ждёт от городских депутатов предложений по празднованию 300-летия Перми

На заседании Пермской городской думы с докладом о перспективах взаимодействия краевой власти и депутатского корпуса, выступил руководитель администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов. Он, в частности, рекомендовал депутатам уделять внимание не только социально-экономическому развитию города, но и обращениям жителей.

«Запросы нельзя измерить, потрогать руками, доверие созидается тяжело, разрушается очень быстро», — отметил Юсупов.

Со ссылкой на президента России Владимира Путина, региональный чиновник заметил, что «власть должна слышать людей и учитывать их мнение в принятии решений».

Юсупов напомнил, что не за горами 300-летие Перми.

«Это событие краевого уровня, если потребуется наша помощь — ждём ваших предложений», — сказал он.

В отношениях администрации губернатора и думцев нет необходимости декларировать конкретные шаги, заметил Юсупов.

«Ситуация динамична, работаем в постоянном контакте, — пояснил он. — Гордума — очень живая, настоящая, интересная. Каждый депутат представляет собой личность, это не безликая масса. Администрации губернатора очень интересно работать с думой, мы открыты к диалогу, к обсуждению проблем, которые возникают в городе».

Вопросов и мнений доклад Рустема Юсупова у депутатов не вызвал и был принят к сведению.

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