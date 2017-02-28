В Крыму предложили учредить международную премию имени Чуркина

Свое предложение депутат озвучил в открытом обращении к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, главе Крыма Сергею Аксенову и председателю госсовета республики Владимиру Константинову.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Чуркин «доносил до мирового сообщества правду о Крыме, давал достойный отпор тем, кто пытался замолчать и исказить эту правду». При этом депутат крымского парламента Валерий Аксенов выступил с предложением назвать одну из улиц Симферополя в честь Чуркина.

«Его вклад в борьбу за правду о российском Крыме настолько огромен, что его просто невозможно переоценить. Считаю, что имя такого деятельного патриота должно быть увековечено. В связи с этим предлагаю учредить Ежегодную Международную премию Республики Крым имени Виталия Ивановича Чуркина за отстаивание интересов Крыма в мире», — говорится в обращении.

Премией предлагается награждать российских дипломатов, граждан России и других государств, политиков и общественных деятелей за отстаивание интересов Крыма в мире.

«Предлагаю присуждать премию каждый год 20 февраля — в день памяти выдающегося российского дипломата», — говорится в обращении депутата.