Владивосток оказался впутан в скандальную историю мирового масштаба

Как уточняет агентство со ссылкой на южнокорейскую газету «Чунан ильбо», республика Корея просила Россию помочь перехватить четырех подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако эта просьба была отклонена.

Мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура после нападения на него двух женщин. Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибшим оказался сводный брат лидера КНДР, однако генетическая экспертиза пока не проводилась. На лице Ким Чен Нама эксперты нашли следы нервно-паралитического вещества VX.

В Южной Корее уверены, что убийство было совершено по приказу Пхеньяна.

Полиция Малайзии установила, что четверо граждан КНДР, которых подозревают в причастности к преступлению, сразу покинули страну. По данным силовиков, они воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

«Чтобы отрезать им путь в Пхеньян, спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение (подозреваемых)», — пишет «Чунан ильбо» со ссылкой на дипломатический источник.

По его данным, Сеул впервые обратился к Москве с просьбой о задержании подозреваемых для проверки их личностей.

«Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила (подозреваемым) покинуть страну», — утверждает собеседник издания.

«В то время, как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея», — добавил источник.

Личности подозреваемых в причастности к смерти Ким Чем Нама известны, это Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль. Эти имена могут иметь различные написания в транскрипции на латинице и кириллице. Так, например, фамилия Ли в северокорейском варианте превращается в Ри.