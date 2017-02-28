ОБСЕ предупредила о возможности обострения боев на Донбассе

Неотведенное тяжелое оружие и близость позиций войск по обе стороны линии разграничения могут вызвать новые обострения боев. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Радио Свобода.

«Новых вспышек насилия нельзя исключить в нынешней ситуации, разве бы что-то кардинально изменилось в нынешнем накоплении тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения. Мы знаем, что это оружие там дальше присутствует, и пока это продолжается, новая эскалация конфликта остается вероятной. Это может произойти в любой день, потому что их использовали по сей день и будут использовать и в дальнейшем, если будут сохраняться уровень напряжение и недоверие», — сказал он.

При этом Хуг не исключает, что новая эскалация напряженности и насилия может быть и мощнее, чем та, что недавно состоялась вокруг Авдеевки. По его мнению, вторым условием для стабилизации ситуации на Донбассе является полный отказ сторон от дальнейшего наступления и сближения.