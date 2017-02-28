ОБСЕ предупредила о возможности обострения боев на Донбассе
В миссии ОБСЕ сообщают о возможности новых обострений боев в зоне АТО.
В миссии ОБСЕ сообщают о возможности новых обострений боев в зоне АТО.
Неотведенное тяжелое оружие и близость позиций войск по обе стороны линии разграничения могут вызвать новые обострения боев. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью Радио Свобода.
Пока вдоль линии боевого столкновения на востоке Украины будет сохраняться запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение, на Донбассе нельзя исключить возможности новых всплесков боевых действий.
«Новых вспышек насилия нельзя исключить в нынешней ситуации, разве бы
При этом Хуг не исключает, что новая эскалация напряженности и насилия может быть и мощнее, чем та, что недавно состоялась вокруг Авдеевки. По его мнению, вторым условием для стабилизации ситуации на Донбассе является полный отказ сторон от дальнейшего наступления и сближения.