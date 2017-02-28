Савченко уверяет, что нашла в «ДНР» без вести пропавших бойцов АТО
Также она опубликовала списки украинцев, которых готовят к обмену.
Также она опубликовала списки украинцев, которых готовят к обмену.
Нардеп Надежда Савченко утверждает, что в оккупированной Макеевке ей удалось найти шестерых украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.
Как написала депутат на своей странице в Facebook, они якобы находятся в Макеевской колонии № 22.
«Результаты поездки в Макеевскую колонию № 22 24−25.02.2017 г. Удалось найти шестерых украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими», — написала Савченко.