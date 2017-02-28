Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Опять русские хакеры»: соцсети высмеяли ошибку с «Оскаром»Организаторы церемонии «Оскар» перепутали конверты, и на пять минут лучшим фильмом стал «Ла-Ла Ленд»
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Города России с самым дешевым жильем
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10:10 (мск), источник: Обозреватель

Савченко уверяет, что нашла в «ДНР» без вести пропавших бойцов АТО

Также она опубликовала списки украинцев, которых готовят к обмену.

Источник: РИА "Новости"

Нардеп Надежда Савченко утверждает, что в оккупированной Макеевке ей удалось найти шестерых украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

Как написала депутат на своей странице в Facebook, они якобы находятся в Макеевской колонии № 22.

«Результаты поездки в Макеевскую колонию № 22 24−25.02.2017 г. Удалось найти шестерых украинских воинов и гражданских лиц, которые ранее считались без вести пропавшими», — написала Савченко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Киев счел ультиматум ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Экс-помощник Ле Пен выступил с новыми разоблачениями
Улицу напротив посольства РФ в США хотят назвать в честь Немцова
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
«Барса» и «Реал»: Месси и Мората приносят победы в концовке Представляем главные события 24-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
К 85-летию Элизабет Тейлор: 15 остроумных цитат роковой актрисы 27 февраля исполняется 85 лет со дня рождения великой Элизабет Тейлор — королевы Голливуда эпохи его расцвета. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает самые яркие высказывания легендарной дивы.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности Мама двоих малышей и фитнес-гуру, австралийка Тэмми Хэмброу продемонстрировала свой мускулистый плоский живот спустя семь месяцев после родов.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь