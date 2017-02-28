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10:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Александр Ролик: Органы власти должны не допустить роста расходов по оплате ОДН

На совещании у председателя ЗС ПК депутаты отметили необходимость скорейшего принятия новых норм оплаты общедомовых нужд.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Вопрос об увеличении расходов приморцев на оплату общедомовых нужд (ОДН) был в центре внимания на традиционном совещании председателя Законодательного собрания Приморского края с депутатским корпусом. В ходе дискуссии приморские парламентарии сошлись во мнении о необходимости пересмотра норм потребления услуг ЖКХ и скорейшего принятия обновленных нормативов ОДН, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

С докладами перед депутатами выступили начальник финансово-экономического отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Марина Гончарук, директор департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий, руководитель Государственной жилищной инспекции Приморского края Сергей Мандрыко.

— С 1 сентября 2012 года было введено такое понятие, как плата за общедомовые нужды, — рассказала Марина Гончарук. — В квитанциях за коммунальные услуги появилась отдельная строка, в которой была проставлена сумма за ОДН. Законодатель решил внести некоторые поправки в порядок расчета и оплаты общедомовых нужд. Федеральным законом были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь в квитанцию об оплате за содержание многоквартирного дома включены платы за общедомовые нужды за холодную и горячую воду, а также электроэнергию.

По словам докладчиков, плату за общедомовые нужды необходимо рассчитывать исходя из норматива, который определен в регионе. С 1 января 2017 года управляющие компании, которые выставляют жильцам многоквартирных домов счета за их содержание, включают в квитанции расчеты по ОДН. В тоже время, возникло много обращений граждан, которые недовольны увеличением платы за ОДН по сравнению с прошлым годом. Если раньше суммы к оплате за ОДН предоставлялись на основе показаний счетчиков учета воды и электроэнергии, то теперь исходя из норматива. При этом до 1 июня 2017 года должен быть установлен новый норматив за общедомовые нужды.

— Устанавливая приборы учета, мы с вами понимали, что сэкономим свои деньги, ресурсы, а теперь оказалось, что будем платить по нормативу, — отметила Марина Гончарук. — Но, возможно, что обращения граждан приведут к изменениям Жилищного кодекса. На мой взгляд, нужно оставить расчет за ОДН, исходя из фактического потребления коммунальных ресурсов по счетчику.

Вопрос о новом порядке начисления платы за общедомовые нужды вызвал оживленное обсуждение среди депутатов. В частности, председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Александр Костенко считает, что нужно как можно скорее установить новый норматив потребления по ОДН.

— Это позволит пользоваться приборами учета для определения объема потребления, но не выше норматива, — считает он. — Самое главное, необходимо проводить собрания жильцов, чтобы утвердить сметы потребления. Это их деньги, поэтому жильцы имеют право провести собрания, утвердить новые сметы и направить деньги туда, куда они посчитаю необходимым. Также нужно представителям власти, ответственным за ЖКХ, составить план действий, и это должно быть понятно людям.

Председатель краевого парламента Александр Ролик, подводя итоги совещания, отметил, что депутатам Законодательного Собрания поступают многочисленные жалобы приморцев на увеличение платежей за общедомовые нужды.

— Мы считаем, что органами исполнительной власти и местного самоуправления должен быть принят комплекс мер, включая разъяснительные, а также меры ответственности недобросовестных управляющих компаний, пытающихся увеличить свои собственные доходы за счет жителей многоквартирных домов, которые они обслуживают, — сказал Александр Ролик. — Наверное, сегодня в этом направлении не дорабатывают и Государственная жилищная инспекция Приморского края, и службы муниципального контроля. Органы власти должны сделать все возможное, в том числе при необходимости и на законодательном уровне, чтобы снять определенное напряжение, сложившееся вокруг ОДН, и не допустить ущемления законных прав наших граждан.

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