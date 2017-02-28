Куйвашев и Вексельберг подписали соглашение о строительстве теплиц

Соглашение предусматривает реализацию проекта за счет частно-государственно партнерства, сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора. Аналогичные соглашения «Ренова» подписала с Пермским краем и Республикой Коми.

«Компания “Ренова” выступает в новой для себя отрасли — производстве продуктов питания, в частности, в выращивании овощей. Сегодня это одно из наиболее перспективных направлений. Мы в регионе полностью обеспечиваем себя по многим видам продукции. Хорошие показатели у нас по мясу птицы, производству яиц, свинины, есть прирост по мясу говядины. Кроме того, область является одним из лидеров по приросту молока. Реализация проекта по выращиванию овощей — это достаточно новая для нас отрасль, которую мы стали развивать», — отметил Евгений Куйвашев.

Разработчики проекта уверены, что он станет прорывом в сфере импортозамещения и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности российских регионов, в том числе — стабилизации цен, вводу в оборот простаивающих сельхозземель, внедрению передовых агротехнологий, а также созданию новых рабочих мест.

«Мы подустали от того, что едим какие угодно овощи, когда сегодня есть возможность выращивать их у нас, сорвать с грядки и положить их на стол нашим гражданам. В самое ближайшее время планируем приступить к реализации проекта. Такого рода проект эффективен в тесном взаимодействии с региональными властями. Правильный выбор площадки, обеспечение необходимой инфраструктуры, логистика по реализации готовой продукции. Нам важно, чтобы был обеспечен стабильный рабочий механизм реализации выращенных овощей», — подчеркнул Виктор Вексельберг.

Тепличный комплекс будет основан на голландской технологии выращивания овощей и разместится на площади в 10 гектаров. В первую очередь, в нем будут выращивать огурцы и помидоры.