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11:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Предприятиям Хабаровского края вместо денег достаются одни «скрепки» — Юрий Матвеев

По мнению чиновника, краевые коммерсанты теряют финансы из-за централизованности закупок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Предприниматели Хабаровского края вынуждены довольствоваться крохами из-за централизованности закупок. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев на заседании Общественного совета при Министерстве экономического развития, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На прошедшем во вторник заседании Общественного совета при Министерстве экономического развития Хабаровского края с предложением выступил Юрий Матвеев. Чиновник рассказал, из-за чего, по его мнению, о местные предприниматели теряют деньги.

— Дело в том, что в нашем крае, как и на Дальнем Востоке в целом, немало вертикально интегрированных предприятий. Закупки производятся централизованно, и нашим предприятиям остаются «скрепки», особенно в промышленном предпринимательстве. И здесь наши коммерсанты теряют деньги. Подсчитано, что если мы избавимся от прямых закупок, и наши коммерсанты малого и среднего бизнеса получат хотя бы 5% из тех 18%, что определены законом, то мы бы могли производить продукции на 100−120 миллиардов рублей, — сказал Юрий Матвеев.

Отдельно Юрий Матвеев отметил, что Законодательная Дума готова принимать активное участие в обсуждении и решении данного вопроса.

— Дума готова включится в работу по этому направлению, привлечь к участию наших законодателей.для внесения поправок в федеральный закон № 223. Есть предложение рассмотреть этот вопрос на вашем общественном совете, с участием Минэкономики, предпринимательского сообщества, потому что вопрос этот очень обстоятельный. Помимо этого, мы могли бы подключить площадки ТОСЭРа для промышленного предпринимательства. Дело в том, что промышленники во всем этом «круге» занимают не более 5−6%, это самый низкий уровень, — рассказал Юрий Матвеев.

Также Юрий Матвеев подчеркнул необходимость тщательного изучения данного вопроса и его дальнейшего продвижения.

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