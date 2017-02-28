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10:40 (мск), источник: VN.RU

Губернатор Городецкий выступит с докладом на форуме в Сочи

27 февраля глава региона Владимир Городецкий встретился с руководителями Фонда прямых инвестиций на форуме в Сочи. Инвесторам представили несколько новых производственных площадок Новосибирской области.

Российский инвестиционный форум «Сочи-2017» проводится при участии Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Здесь обсуждают создание современных высокотехнологичных предприятий. В состав делегации Новосибирской области входят представители Правительства области и новосибирских компаний инновационного сектора. Они представят экспозицию — потенциал ведущих компаний, создающих новую экономику региона.

Уже сегодня Владимир Городецкий примет участие в работе дискуссионной площадки «Социальная инфраструктура регионов: затраты или инвестиции», где выступит с докладом.

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