Губернатор Городецкий выступит с докладом на форуме в Сочи

Российский инвестиционный форум «Сочи-2017» проводится при участии Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Здесь обсуждают создание современных высокотехнологичных предприятий. В состав делегации Новосибирской области входят представители Правительства области и новосибирских компаний инновационного сектора. Они представят экспозицию — потенциал ведущих компаний, создающих новую экономику региона.

Уже сегодня Владимир Городецкий примет участие в работе дискуссионной площадки «Социальная инфраструктура регионов: затраты или инвестиции», где выступит с докладом.