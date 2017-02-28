Киртоакэ: Не вижу причин для повышения стоимости поездок на маршрутках

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ считает, что нет необходимости повышать тарифы на поездки на микроавтобусах, а руководители компаний должны с этим считаться. Заявления прозвучали в эфире передачи «Punctul pe Azi» на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

«Я не вижу предпосылок для повышения тарифов на поездки на микроавтобусе. Не думаю, что у них будет столько пассажиров, если поездка будет стоить 10 леев, как они хотят. Будет проблематично, даже если поездка будет стоить пять леев. Существует процедура утверждения тарифов, и она должна быть соблюдена. Запрос отправляется в Управление транспорта, обсуждается в Муниципальном совете. Нравится нам это или нет, но таковы правила, и их нужно соблюдать», — подчеркнул примар.

Дорин Киртоакэ подверг критике решение суда, которое обязывает водителей микроавтобусов не брать пассажиров больше, чем количество сидячих мест.

«В столице этот вид транспорта используется в течение почти 30 лет, люди ехали стоя, и никого это не беспокоило. Маршрутки появились от нашей бедности, так как власти не имеют денег, чтобы обеспечить население общественным транспортом. Этот вопрос за день не решить, примэрии нужно время, чтобы обеспечить жителей столицы необходимым количеством единиц общественного транспорта», — уточнил Киртоакэ.