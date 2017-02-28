Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
13:55 (мск), источник: Tengrinews

Тиникеев высказался о назначении Сапиева

«Я очень рад, что в состав Мажилиса попал представитель Карагандинского региона», — отметил Тиникеев.

Источник: Tengrinews

Экс-мажилисмен Мухтар Тиникеев прокомментировал назначение Серика Сапиева депутатом нижней палаты Парламента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Во-первых, я очень рад, что в состав Мажилиса попал представитель Карагандинского региона. Во-вторых, Серика папа — дядя Жора, как мы его называем, шахтер, более 40 лет в шахте проработал. С Сериком мы на предвыборных кампаниях вместе были на одной из шахт. Его шахтеры любят, уважают, не только шахтеры, но и все казахстанцы. Сейчас Серику будет немного сложно, это не на ринге выступать. Но я думаю, что у него получится. Главное, нужно быть последовательным, выработать тактику, как на ринге, и “мочить” министров, чиновников, чтобы они услышали голос простых людей», — сказал Мухтар Тиникеев в разговоре с корреспондентом.

«Парламент — это говорильня, но весь народ не может присутствовать в Парламенте, он туда делегирует своих представителей. Мне бы хотелось, чтобы Серик был представителем. Я очень рад за него, мне очень приятно, что депутатом стал не какой-то чиновник, не какой-то мальчик не с нашего региона, а именно Серик», — отметил бывший мажилисмен.

Мухтар Тиникеев считает выбор Сапиева депутатом правильным, потому как Карагандинская область ранее лишилась трех представителей в Мажилисе.

«Краем уха он слышал, что такое — труд шахтера. Если бы прислали какого-нибудь человека не из нашего региона, было бы сложно. Мы и так потеряли два места (в Мажилисе — прим. автора), представляете. У нас отказался из Темиртау Павлов, из Караганды — Чернов. Мы потеряли два места, когда были выборы, я ушел третьим. Я хотел бы еще раз сказать, что я самостоятельно ушел, сам написал заявление, меня никто не просил», — добавил Тиникеев.

Экс-мажилисмен также отметил, что политика и власть не испортят молодого депутата Сапиева.

«У нас иногда получается так, что один мальчик на казахском выступит, и раз, депутат, и молчит потом пять лет. А Серик не такой. (…) Я ведь был семь созывов (депутатом — прим. автора). Сын шахтера, из простой семьи, меня же не испортило это (политика — прим. автора). Серик достиг более высоких достижений, чем я, став олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира. Это ведь его не испортило. Он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Что такое медные трубы? Это дифирамбы. Он все это прошел, поэтому, я думаю, что власть его не испортит. Хороший выбор, я честно говорю. Я рад, что это место занял Серик», — заключил Мухтар Тиникеев.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала олимпийского чемпиона Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По словам Сапиева, он долго вынашивал это решение и решил написать письмо в партию «Нур Отан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему 99-летнюю бабушку посадили за решетку
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь