Тиникеев высказался о назначении Сапиева
«Я очень рад, что в состав Мажилиса попал представитель Карагандинского региона», — отметил Тиникеев.
«Я очень рад, что в состав Мажилиса попал представитель Карагандинского региона», — отметил Тиникеев.
«Во-первых, я очень рад, что в состав Мажилиса попал представитель Карагандинского региона.
«Парламент — это говорильня, но весь народ не может присутствовать в Парламенте, он туда делегирует своих представителей. Мне бы хотелось, чтобы Серик был представителем. Я очень рад за него, мне очень приятно, что депутатом стал не
Мухтар Тиникеев считает выбор Сапиева депутатом правильным, потому как Карагандинская область ранее лишилась трех представителей в Мажилисе.
«Краем уха он слышал, что такое — труд шахтера. Если бы прислали
«У нас иногда получается так, что один мальчик на казахском выступит, и раз, депутат, и молчит потом пять лет. А Серик не такой. (…) Я ведь был семь созывов (депутатом — прим. автора). Сын шахтера, из простой семьи, меня же не испортило это (политика — прим. автора). Серик достиг более высоких достижений, чем я, став олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира. Это ведь его не испортило. Он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Что такое медные трубы? Это дифирамбы. Он все это прошел, поэтому, я думаю, что власть его не испортит. Хороший выбор, я честно говорю. Я рад, что это место занял Серик», — заключил Мухтар Тиникеев.
Напомним, Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала олимпийского чемпиона Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По словам Сапиева, он долго вынашивал это решение и решил написать письмо в партию «Нур Отан».