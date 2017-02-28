Тиникеев высказался о назначении Сапиева

Экс-мажилисмен Мухтар Тиникеев прокомментировал назначение Серика Сапиева депутатом нижней палаты Парламента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Во-первых, я очень рад, что в состав Мажилиса попал представитель Карагандинского региона. Во-вторых, Серика папа — дядя Жора, как мы его называем, шахтер, более 40 лет в шахте проработал. С Сериком мы на предвыборных кампаниях вместе были на одной из шахт. Его шахтеры любят, уважают, не только шахтеры, но и все казахстанцы. Сейчас Серику будет немного сложно, это не на ринге выступать. Но я думаю, что у него получится. Главное, нужно быть последовательным, выработать тактику, как на ринге, и “мочить” министров, чиновников, чтобы они услышали голос простых людей», — сказал Мухтар Тиникеев в разговоре с корреспондентом.

«Парламент — это говорильня, но весь народ не может присутствовать в Парламенте, он туда делегирует своих представителей. Мне бы хотелось, чтобы Серик был представителем. Я очень рад за него, мне очень приятно, что депутатом стал не какой-то чиновник, не какой-то мальчик не с нашего региона, а именно Серик», — отметил бывший мажилисмен.

Мухтар Тиникеев считает выбор Сапиева депутатом правильным, потому как Карагандинская область ранее лишилась трех представителей в Мажилисе.

«Краем уха он слышал, что такое — труд шахтера. Если бы прислали какого-нибудь человека не из нашего региона, было бы сложно. Мы и так потеряли два места (в Мажилисе — прим. автора), представляете. У нас отказался из Темиртау Павлов, из Караганды — Чернов. Мы потеряли два места, когда были выборы, я ушел третьим. Я хотел бы еще раз сказать, что я самостоятельно ушел, сам написал заявление, меня никто не просил», — добавил Тиникеев.

Экс-мажилисмен также отметил, что политика и власть не испортят молодого депутата Сапиева.

«У нас иногда получается так, что один мальчик на казахском выступит, и раз, депутат, и молчит потом пять лет. А Серик не такой. (…) Я ведь был семь созывов (депутатом — прим. автора). Сын шахтера, из простой семьи, меня же не испортило это (политика — прим. автора). Серик достиг более высоких достижений, чем я, став олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира. Это ведь его не испортило. Он уже прошел огонь, воду и медные трубы. Что такое медные трубы? Это дифирамбы. Он все это прошел, поэтому, я думаю, что власть его не испортит. Хороший выбор, я честно говорю. Я рад, что это место занял Серик», — заключил Мухтар Тиникеев.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала олимпийского чемпиона Серика Сапиева депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. По словам Сапиева, он долго вынашивал это решение и решил написать письмо в партию «Нур Отан».