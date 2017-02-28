Основными темами ВЭФ во Владивостоке станут привлечение инвестиций и подготовка кадров
Владимир Миклушевский подчеркнул, что третий форум станет максимально прикладным.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что третий форум станет максимально прикладным.
Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.
Основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, станет привлечение инвестиций, а также проблема подготовки квалифицированных кадров, сообщил в интервью губернатор Приморья Владимир Миклушевский 28 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона подчеркнул, что третий форум станет максимально прикладным, сообщили ИА PrimaMedia в
«Основной темой будет привлечение инвестиций, все сессии, все круглые столы направлены на это. Ну и подготовка кадров. Мы изначально договаривались, что форум будет максимально прикладным. Нам нужны инвестиции, теорию мы не рассматриваем, есть проблема по подготовке кадров — есть сессия», — обозначил Владимир Миклушевский.
Напомним, второй Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников — представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума — пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» — прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея.
Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат с первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке
Напомним,