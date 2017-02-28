Основными темами ВЭФ во Владивостоке станут привлечение инвестиций и подготовка кадров

Владивосток, 28 февраля, PrimaMedia.

Основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, станет привлечение инвестиций, а также проблема подготовки квалифицированных кадров, сообщил в интервью губернатор Приморья Владимир Миклушевский 28 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона подчеркнул, что третий форум станет максимально прикладным, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Основной темой будет привлечение инвестиций, все сессии, все круглые столы направлены на это. Ну и подготовка кадров. Мы изначально договаривались, что форум будет максимально прикладным. Нам нужны инвестиции, теорию мы не рассматриваем, есть проблема по подготовке кадров — есть сессия», — обозначил Владимир Миклушевский.

Напомним, второй Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников — представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума — пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» — прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея.

Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат с первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей. Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября .