Содержание политтехнолога Ильи Спокойнова возмутило общественников

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов. Известного политтехнолога и гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края якобы уже превысил 100 млн рублей.

Как рассказала ИА «Дейта» член ОНК Любовь Терешина, Спокойнова из камеры-изолятора, несмотря на обещание, так и не перевели.

«Он по-прежнему содержится в камере-изоляторе на первом этаже. Всем обеспечен. У него есть обогреватель, радиоприемник. Но камера очень сырая, по стенам течет пода, которую он собирает с пола тряпкой, чтобы не ходить по лужам. На стенах камеры растет грибок, который Спокойнов соскреб, где смог достать, — рассказала ИА «Дейта» Любовь Терешина.

Член ОНК Любовь Терешина добавила, что у Ильи Евгеньевича Спокойнова (паспорт подследственного выписан именно на эти ФИО) срок карантина закончился два дня назад, но он все еще содержится в условиях карантина.

«К тому же на первом этаже СИЗО будто специально затеян ремонт, поэтому камера Спокойнова наполнена дымом и запахом краски. В столь же сырой камере содержится и арестованный ранее Авершин, который сидит вдвоем с арестованным предпринимателем из Санкт-Петербурга. Что касается содержания Авершина, то камера очень темная, а посылки, по словам арестованного, к нему приходят с опозданием и кем-то вскрытые».

Общественные наблюдатели намерены и дальше контролировать условия содержания арестованных — такая возможность им предоставлена законом.