Построенный в Калининграде СКР «Адмирал Григорович» отправился в Сирию
Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», построенный на заводе в Калининграде, отправился к берегам Сирии. Об этом сообщает
Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», построенный на заводе в Калининграде, отправился к берегам Сирии. Об этом сообщает
Судно накануне вышло из Севастополя в Средиземное море.
Боевой корабль вышел в море под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко. Это уже третий по счету дальний поход фрегата.
«При прибытии в район назначения “Адмирал Григорович” будет действовать в составе постоянного оперативного соединения
Напомним, фрегат является головным кораблем дальней морской зоны проекта 11356. Он был заложен в Калининграде в декабре 2010 года и спущен на воду спустя 4 года. Впервые вышел в море он в конце 2015 года. Государственные испытания продлились около трёх недель. В Балтийск из Баренцева моря сторожевик вернулся в середине февраля. Торжественная церемония принятия фрегата в состав Черноморского флота состоялась в Калининграде в марте 2016 года.