Построенный в Калининграде СКР «Адмирал Григорович» отправился в Сирию

Судно накануне вышло из Севастополя в Средиземное море.

Боевой корабль вышел в море под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко. Это уже третий по счету дальний поход фрегата.

«При прибытии в район назначения “Адмирал Григорович” будет действовать в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, фрегат является головным кораблем дальней морской зоны проекта 11356. Он был заложен в Калининграде в декабре 2010 года и спущен на воду спустя 4 года. Впервые вышел в море он в конце 2015 года. Государственные испытания продлились около трёх недель. В Балтийск из Баренцева моря сторожевик вернулся в середине февраля. Торжественная церемония принятия фрегата в состав Черноморского флота состоялась в Калининграде в марте 2016 года.