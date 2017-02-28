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13:19 (мск), источник: АиФ Калининград

Построенный в Калининграде СКР «Адмирал Григорович» отправился в Сирию

Новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», построенный на заводе в Калининграде, отправился к берегам Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Судно накануне вышло из Севастополя в Средиземное море.

Боевой корабль вышел в море под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко. Это уже третий по счету дальний поход фрегата.

«При прибытии в район назначения “Адмирал Григорович” будет действовать в составе постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, фрегат является головным кораблем дальней морской зоны проекта 11356. Он был заложен в Калининграде в декабре 2010 года и спущен на воду спустя 4 года. Впервые вышел в море он в конце 2015 года. Государственные испытания продлились около трёх недель. В Балтийск из Баренцева моря сторожевик вернулся в середине февраля. Торжественная церемония принятия фрегата в состав Черноморского флота состоялась в Калининграде в марте 2016 года.

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