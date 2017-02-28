В Минэкономразвитие России подана заявка на создание в Саянске ТОСЭРа

Об этом 28 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова.

«В декабре 2016 года в московской бизнес-школе “Сколково” управленческая команда, в которую вошли представители правительства Иркутской области, мэр города Саянска, руководители крупных компаний, защитила проект развития Саянска. Основными направлениями проекта являются развитие газонефтехимического комплекса, глубокая переработка древесины, развитие сельского хозяйства, создание машиностроительных и сборочных производств и другие направления», — сказал Антон Логашов.