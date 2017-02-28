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12:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Минэкономразвитие России подана заявка на создание в Саянске ТОСЭРа

Заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития в Саянске подана в Министерство экономического развития России.

Источник: Reuters

Об этом 28 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра экономического развития Иркутской области Антона Логашова.

«В декабре 2016 года в московской бизнес-школе “Сколково” управленческая команда, в которую вошли представители правительства Иркутской области, мэр города Саянска, руководители крупных компаний, защитила проект развития Саянска. Основными направлениями проекта являются развитие газонефтехимического комплекса, глубокая переработка древесины, развитие сельского хозяйства, создание машиностроительных и сборочных производств и другие направления», — сказал Антон Логашов.

После рассмотрения заявки Министерство экономического развития Российской Федерации примет решение о создании ТОСЭР. Образование территории опережающего социально-экономического развития в Саянске позволит за период 2017—2026 годов создать 1,2 тыс. новых рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность моногорода, а также увеличит дополнительные налоговые поступления во все уровни бюджетов.

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