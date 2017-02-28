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11:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт оказал доверие, выдвинув мою кандидатуру на пост детского омбудсмена — Трегубенко

Но комментировать рассмотрение своей персоны будущий уполномоченный по правам ребенка посчитала несвоевременным.

Источник: http://opkhv.ru/

Хабаровск, 28 февраля, AmurMedia.

Выдвижение на пост уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае — это особое доверие губернатора. Однако все комментарии лучше оставить до официального решения законодательной думы, сообщила корр. ИА AmurMedia директор некоммерческой организации «Союз Деловых Женщин» Виктория Трегубенко.

Напомним, сроки полномочий детского омбудсмена Хабаровского края Светланы Жуковой в этой должности истекают сегодня. Но, согласно закону, она будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового. Новая кандидатура Виктории Трегубенко по представлению главы края Вячеслава Шпорта будет рассмотрена и утверждена в ближайшее время.

— Губернатор оказал доверие, выдвинув мою кандидатуру. А дальнейшее мое назначение зависит от решения депутатов закдумы. Обязанности, которые меня ждут на этой должности, мне знакомы. Но высказать свое мнение смогу только после назначения, — отметила Виктория Трегубенко.

Стоит отметить, что 38-летняя Виктория Трегубенко известна в Хабаровском крае тем, что она с 2010 года по настоящее время возглавляет некоммерческую организацию «Союз Деловых Женщин». В 2007 году она стала секретарем первичного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Виктория Трегубенко — педагог с большим стажем. Имеет два высших образования: в 2004 году окончила театральный факультет Хабаровского Государственного Института Культуры и Искусства, а в 2010 году — Дальневосточную Государственную академию государственной службы по специальности: «Государственное и муниципальное управление».

Виктория Трегубенко родилась в селе Гора Борисовского района Минской области БССР. В Хабаровск приехала из города Николаевск-на-Амуре.

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