Командующий ВМСУ врет о разграблении оставшихся в Крыму украинских кораблях — Бальбек

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек.

Ранее командующего ВМС Украины Воронченко заявил, что оставшиеся в Крыму украинские корабли якобы используются Черноморским флотом РФ в качестве доноров, то есть разбираются на запчасти, а корветы «Тернополь» и «Луцк» несут вахту возле российских газовых месторождений в Черном море.

По словам Бальбека, все это происходит «на исключительно боеготовых и великолепных кораблях национальных ВМФ». Опровергая заявления командующего ВМСУ о боеготовности оставшихся в Крыму и поставленных на консервацию в Севастополе украинских кораблей, депутат сообщил, что большинство их держатся на плаву лишь благодаря канатам и огромным поплавкам, а также российским морякам, которые следят за тем, чтобы каждая «боевая единица» не затонула.