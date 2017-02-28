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11:42 (мск), источник: РИА Крым

Командующий ВМСУ врет о разграблении оставшихся в Крыму украинских кораблях — Бальбек

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко «врет и не краснеет», заявляя о разграблении оставшихся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией украинских кораблях.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек.

Ранее командующего ВМС Украины Воронченко заявил, что оставшиеся в Крыму украинские корабли якобы используются Черноморским флотом РФ в качестве доноров, то есть разбираются на запчасти, а корветы «Тернополь» и «Луцк» несут вахту возле российских газовых месторождений в Черном море.

По словам Бальбека, все это происходит «на исключительно боеготовых и великолепных кораблях национальных ВМФ». Опровергая заявления командующего ВМСУ о боеготовности оставшихся в Крыму и поставленных на консервацию в Севастополе украинских кораблей, депутат сообщил, что большинство их держатся на плаву лишь благодаря канатам и огромным поплавкам, а также российским морякам, которые следят за тем, чтобы каждая «боевая единица» не затонула.

«На кораблях национальных ВМС остались прежние названия, их никто не убирал. Неужели он (Воронченко — ред.) всерьез думает, что корвет под Андреевским флагом может называться “Луцьк”? И зачем разбирать на запчасти большой десантный корабль “Константин Ольшанский”, если регулярно с материка подвозят новые комплектующие, в смазке и заводской упаковке? И в конце всего вот этого монолога, можно сказать, крика души, вытерев слезы, украинский адмирал выразил надежду, что западных коллег тронули его стенания и вышлют ему пару изрядно потасканных боевых кораблей для поддержания украинских военно-морских штанов… В Одессе их подлатают, вставят весла в иллюминаторы, на флагшток гордо поднимут украинский прапор габаритами 10 на 20 м, чтобы издалека было видно, и, поднатужась, отойдут от одесского причала, но недалеко, чтобы в случае чего можно было догрести обратно. А все-таки украинский адмирал врет и не краснеет», — заключил Бальбек.

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