Командующий ВМСУ врет о разграблении оставшихся в Крыму украинских кораблях — Бальбек
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Командующий
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Командующий
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек.
Ранее командующего ВМС Украины Воронченко заявил, что оставшиеся в Крыму украинские корабли якобы используются Черноморским флотом РФ в качестве доноров, то есть разбираются на запчасти, а корветы «Тернополь» и «Луцк» несут вахту возле российских газовых месторождений в Черном море.
По словам Бальбека, все это происходит «на исключительно боеготовых и великолепных кораблях национальных ВМФ». Опровергая заявления командующего ВМСУ о боеготовности оставшихся в Крыму и поставленных на консервацию в Севастополе украинских кораблей, депутат сообщил, что большинство их держатся на плаву лишь благодаря канатам и огромным поплавкам, а также российским морякам, которые следят за тем, чтобы каждая «боевая единица» не затонула.
«На кораблях национальных ВМС остались прежние названия, их никто не убирал. Неужели он (Воронченко — ред.) всерьез думает, что корвет под Андреевским флагом может называться “Луцьк”? И зачем разбирать на запчасти большой десантный корабль “Константин Ольшанский”, если регулярно с материка подвозят новые комплектующие, в смазке и заводской упаковке? И в конце всего вот этого монолога, можно сказать, крика души, вытерев слезы, украинский адмирал выразил надежду, что западных коллег тронули его стенания и вышлют ему пару изрядно потасканных боевых кораблей для поддержания украинских