Глава ВС одобряет декриминализацию статьи УК РФ за нарушения на митингах
Позиция самого Верховного суда пока не определена.
Позиция самого Верховного суда пока не определена.
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев согласен с инициативой о декриминализации статьи 212.1 УК РФ, предусматривавшей уголовную ответственность за нарушения на митингах, по которой был осужден Ильдар Дадин.
Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы еще этот вопрос не обсуждали. Моя позиция — я лично согласен
Статья 212.1 была введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях в 2014 году. В 2016 году приговор был смягчен до двух с половиной лет.
10 февраля Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина будет пересмотрено, а статья 212.1 УК РФ подлежит изменению. Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева 22 февраля пересмотрел приговор и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить. 26 февраля Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае.