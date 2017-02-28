Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
СМИ узнали о плане свержения Трампа
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11:38 (мск), источник: ТАСС

Глава ВС одобряет декриминализацию статьи УК РФ за нарушения на митингах

Позиция самого Верховного суда пока не определена.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев согласен с инициативой о декриминализации статьи 212.1 УК РФ, предусматривавшей уголовную ответственность за нарушения на митингах, по которой был осужден Ильдар Дадин.

Я не могу сказать о позиции Верховного суда, мы еще этот вопрос не обсуждали. Моя позиция — я лично согласен
Вячеслав ЛебедевПредседатель Верховного Суда РФ

Статья 212.1 была введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Читайте также
Ильдар Дадин вышел на свободу

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях в 2014 году. В 2016 году приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Дадин являлся единственным, кто был осужден по данной статье

10 февраля Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина будет пересмотрено, а статья 212.1 УК РФ подлежит изменению. Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева 22 февраля пересмотрел приговор и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить. 26 февраля Дадин был освобожден из колонии в Алтайском крае.

Комментарии
11
Миф
Дадин был первым, но это не значит что последним. Такие статьи существуют, что бы держать народ в страхе, целая серия таких статей вышли после украденых выборов 2011г, по хорошему их надо отменять все.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юра+Ира=Л...!
Хм..А может быть,это было бы и правильным шагом..Четко прописать все необходимые условия проведения митингов и пикетирования,а за нарушения - не сажать,а штрафовать так,чтоб неповадно было..А то сами себе выращиваем "страдальцев" - и потом не знаем,что с этой заразой делать..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
VINNI
еще один борец, то за задне-приводных, то за майдан, амер....... прокладка, а не борец за права человека
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роспотребнадзор оштрафовал Uber за непредоставление клиентам информации о водителях
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь