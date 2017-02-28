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11:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области депутаты опубликовали самый уклончивый в мире отчёт о своей работе

Отличились народные избранники из Азовского района — представители районного Совета пятого созыва.

В понедельник, 27 февраля, власти Азовского района обнародовали на своей страничке официального портала «Омская губерния» публичный отчёт о работе районного Совета. Информация о 21-й сессии райсовета предельно лаконична: «На повестке дня были рассмотрены некоторые вопросы и по ним приняты определённые решения». На этом всё.

Скриншот: страница Азовского района на портале «Омская губерния»:

Источник: Om1.ru

Депутаты Совета Азовского немецкого национального муниципального района пятого созыва были выбраны полтора года назад, 13 сентября 2015 года.

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