В Омской области депутаты опубликовали самый уклончивый в мире отчёт о своей работе
Отличились народные избранники из Азовского района — представители районного Совета пятого созыва.
Отличились народные избранники из Азовского района — представители районного Совета пятого созыва.
В понедельник, 27 февраля, власти Азовского района обнародовали на своей страничке официального портала «Омская губерния» публичный отчёт о работе районного Совета. Информация о 21-й сессии райсовета предельно лаконична: «На повестке дня были рассмотрены некоторые вопросы и по ним приняты определённые решения». На этом всё.
Скриншот: страница Азовского района на портале «Омская губерния»:
Депутаты Совета Азовского немецкого национального муниципального района пятого созыва были выбраны полтора года назад, 13 сентября 2015 года.