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11:35 (мск), источник: 112.ua

Суд в Старобельске сегодня продолжит рассмотрение дела Ефремова

17 марта истекает срок содержания Ефремова под стражей.

Источник: 112.ua

Старобельский районный суд Луганской сегодня продолжит рассмотрение экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова на 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».

Ранее суд, выслушав стороны, отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству стороны обвинения о продлении содержания Ефремова за решеткой, поскольку 17 марта истекает срок его содержания под стражей.

Свое решение в отношении этого судьи должны объявить в 10:00. В понедельник в суд поступили материалы дела, это 17 томов. Поэтому в начале заседания защита и сам Ефремов попросили предоставить время для их изучения. Для этого им потребовалось около 4,5 часа. После этого защита и обвиняемый настаивали, что доказательства его виновности в прокуроров отсутствуют.

Рисков, о которых говорили прокуроры, тоже нет, влиять на свидетелей он не может и прятаться от суда не желает. Поэтому, по их словам, судьи должны изменить ему меру пресечения и освободить из-под стражи.

Как сообщалось, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Новости по теме: Журналисты побывали в камере Ефремова в СИЗО.

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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