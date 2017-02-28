Суд в Старобельске сегодня продолжит рассмотрение дела Ефремова
17 марта истекает срок содержания Ефремова под стражей.
17 марта истекает срок содержания Ефремова под стражей.
Старобельский районный суд Луганской сегодня продолжит рассмотрение
Ранее суд, выслушав стороны, отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству стороны обвинения о продлении содержания Ефремова за решеткой, поскольку 17 марта истекает срок его содержания под стражей.
Свое решение в отношении этого судьи должны объявить в 10:00. В понедельник в суд поступили материалы дела, это 17 томов. Поэтому в начале заседания защита и сам Ефремов попросили предоставить время для их изучения. Для этого им потребовалось около 4,5 часа. После этого защита и обвиняемый настаивали, что доказательства его виновности в прокуроров отсутствуют.
Рисков, о которых говорили прокуроры, тоже нет, влиять на свидетелей он не может и прятаться от суда не желает. Поэтому, по их словам, судьи должны изменить ему меру пресечения и освободить
Как сообщалось, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).
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Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).