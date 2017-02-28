Назначен вице-министр здравоохранения Казахстана
Должность заняла Лязат Актаева.
Должность заняла Лязат Актаева.
Лязат Актаева назначена
Постановлением правительства Республики Казахстан № 97 от 28 февраля 2017 года Актаева Лязат Мейрашевна назначена
В 1988 году она закончила Алматинский государственный медицинский институт, в 2003 году — Академию государственного управления при Президенте РК.
Трудовую деятельность начала в 1988 году
С 1993 по 1997 годы являлась ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМИ им. Асфендиярова.
С 1997 по 2003 годы работала главным
С 2009 по 2015 годы являлась советником председателя правления Национального медицинского холдинга, директором по медицинским вопросам Республиканского диагностического центра, заместителем генерального директора, управляющим директором Национального научного центра материнства и детства, город Астана.
В 2013 году была назначена руководителем центра развития служб здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК, с 2014 по 2015 годы — медицинским директором, директором диагностической клиники «Город здоровья», город Астана.
В 2015 году являлась руководителем программы «Менеджмент в здравоохранении» НОУ «Алматы менеджмент университет».
С 2015 по 2016 годы работала директором Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.
До назначения на должность
Лязат Актаева является доктором медицинских наук.