Лязат Актаева назначена вице-министром здравоохранения Казахстана

Назначен вице-министр здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Постановлением правительства РК № 97 от 28 февраля 2017 года Актаева Лязат Мейрашевна назначена вице-министром здравоохранения РК.

В 1988 году она закончила Алматинский государственный медицинский институт, в 2003 году — Академию государственного управления при Президенте РК. Трудовую деятельность начала в 1988 году акушером-гинекологом родильных домов № 3, 15 Астаны. С 1993 по 1997 годы являлась ассистентом кафедры акушерства и гинекологии АГМИ имени Асфендиярова. С 1997 по 2003 годы работала главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения Астаны, с 2003 по 2009 годы — заместителем директора департамента здравоохранения Астаны. С 2009 по 2015 годы являлась советником председателя правления Национального медицинского холдинга, директором по медицинским вопросам Республиканского диагностического центра, заместителем генерального директора, управляющим директором Национального научного центра материнства и детства, город Астана. В 2013 году была назначена руководителем центра развития служб здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК, с 2014 по 2015 годы — медицинским директором, директором диагностической клиники «Город здоровья», Астана. В 2015 году являлась руководителем программы «Менеджмент в здравоохранении» НОУ «Алматы менеджмент университет». С 2015 по 2016 годы работала директором Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК. До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимала должность заместителя директора, директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК, Алматы. Лязат Актаева является доктором медицинских наук.