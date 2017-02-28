Заместитель главного архитектора Воронежа ушел в отставку

Михаил Скисов покинул пост 14 февраля. Пока не известно, кто будет исполнять обязанности заместителя главного архитектора.

Отставка стала четвертой за месяц в строительном блоке мэрии. Руководители сменились в управлении главного архитектора (УГА), управлении строительной политики и отделе выдачи разрешительной документации. Кроме того, глава города Александр Гусев лишил полномочий вице-мэра по градостроительству Владимира Астанина — сразу после этого Астанин ушел в отпуск до 22 февраля, с его новыми обязанностями мэрия определится, когда чиновник вернется к работе. Гусев подчинил управление строительной политики первому вице-мэру Вадиму Кстенину, а отдел выдачи разрешительной документации — самому себе. УГА градоначальник контролировал напрямую с января 2015 года.

Ранее губернатор Алексей Гордеев раскритиковал работу строительного блока мэрии и лично главного архитектора Воронежа Антона Шевелева. Глава региона назвал «архитектурным бандитизмом» строительство кафе у железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

Следственный комитет 24 января сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Шевелева — силовики заподозрили его в получении взяток от директора «воронежской организации». По версии следствия, чиновник получил 500 тыс. рублей от руководителя фирмы за «совершение действий» в интересах фирмы. По данным издания «КоммерсантЪ-Черноземье», речь идет о согласовании строительства многоэтажки на набережной Массалитинова. Строительство кафе у вокзала приостановили.

Контекст

Реформу строительного блока мэрии Александр Гусев анонсировал 23 января на совещании в облправительстве — после критики со стороны губернатора. Необходимость изменений «давно назрела», подчеркнул мэр.

Заподозренный во взяточничестве главный архитектор Воронежа Антон Шевелев уволился 26 января. Руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров ушел в отставку 30 января. Руководитель отдела подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства Сергей Воронов покинул пост 15 февраля. Чиновники написали заявления об уходе по собственному желанию. УГА временно возглавила заместитель Шевелева Светлана Огнева, управление строительной политики — заместитель Владимирова Владимир Пешкова (оба — в качестве исполняющих обязанности).