Олег Фурсов потребовал от глав районов сформировать реестр неплательщиков налогов
В понедельник, 27 февраля, на оперативном совещании в администрации Самары главы районных администраций отчитались о сборе земельного и имущественного налогов.
В понедельник, 27 февраля, на оперативном совещании в администрации Самары главы районных администраций отчитались о сборе земельного и имущественного налогов.
Именно эти поступления формируют бюджеты внутригородских районов. Как следовало из отчетов всех глав администраций, в 2016 году были превышены плановые показатели по сборам налога на имущество физических лиц и зафиксирован недобор земельного налога.
Глава Самары Олег Фурсов отметил, что превышение показателей связано в первую очередь не с качественной работой районных администраций, а с изменением формулы начисления налога.
Налог на имущество физических лиц в 2016 году стал исчисляться не по инвентаризационной стоимости, а по кадастровой, то есть приближенной к рыночной и, соответственно, увеличился в несколько раз.
«У районных администраций должен быть выверенный реестр объектов недвижимости, находящихся на территории района. Начиная от лоточников и киоскеров и заканчивая владельцами крупных бизнесов. А дальше взаимодействуйте с районными налоговыми инспекциями и составляйте список тех, кто не платит, — потребовал мэр. — Прежде чем вести речь о
Градоначальник потребовал в середине апреля предоставить полные отчеты по сборам налогов от глав районов по итогам работы в первом квартале текущего года.