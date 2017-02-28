Олег Фурсов потребовал от глав районов сформировать реестр неплательщиков налогов

Именно эти поступления формируют бюджеты внутригородских районов. Как следовало из отчетов всех глав администраций, в 2016 году были превышены плановые показатели по сборам налога на имущество физических лиц и зафиксирован недобор земельного налога.

Глава Самары Олег Фурсов отметил, что превышение показателей связано в первую очередь не с качественной работой районных администраций, а с изменением формулы начисления налога.

Налог на имущество физических лиц в 2016 году стал исчисляться не по инвентаризационной стоимости, а по кадастровой, то есть приближенной к рыночной и, соответственно, увеличился в несколько раз.

«У районных администраций должен быть выверенный реестр объектов недвижимости, находящихся на территории района. Начиная от лоточников и киоскеров и заканчивая владельцами крупных бизнесов. А дальше взаимодействуйте с районными налоговыми инспекциями и составляйте список тех, кто не платит, — потребовал мэр. — Прежде чем вести речь о каких-то дополнительных полномочиях, научитесь собирать деньги и поставьте на учет все объекты недвижимости, которые у вас существуют. Нужно проанализировать показатели и предпринять серьезные усилия, чтобы навести порядок в этой сфере».

Градоначальник потребовал в середине апреля предоставить полные отчеты по сборам налогов от глав районов по итогам работы в первом квартале текущего года.